Başakşehir Belediyesi kültür yaşam merkezleri, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi, 14 yıldızlı Yeni Medya Akademisi ve 2 milyon gence ulaşılan İstanbul Gençlik Oyunları ile çıta her geçen gün daha yükseğe çıkarılıyor. Spor, kültür, teknoloji ve eğitim alanlarında gençlerin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen projelerle geleceğe ışık tutuluyor.

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Kültür yaşam merkezleri, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi, 14 yıldızlı Yeni Medya Akademisi ve 2 milyon gence ulaşılan İstanbul Gençlik Oyunları ile çıta her geçen gün daha yükseğe çıkarılıyor. Spor, kültür, teknoloji ve eğitim alanlarında gençlerin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen projeleriyle geleceğe ışık tutuluyor. Birçok başarılı projenin hayata geçirildiği Başakşehir’de, gençlik yatırımlarına yenileri ekleniyor.

150 bin gence teknoloji eğitimi verildi

Teknolojinin kuluçka merkezi Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde, teknolojinin tüm sınırları gençlerle birlikte zorlanıyor. Bu kapsamda Teknoloji Akademi ile 81 ilin yanı sıra 36 ülkede, 150 binden fazla teknoloji meraklısına eğitim verildi. BASE Espor Merkezi’nde ise oyun tutkunu gençler profesyonel olarak eğitilerek, koçlar eşliğinde ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanıyor.

2 milyon gence ulaşıldı

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda çerçevesinde 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında 854 okul ziyaret edildi. 155 bin 543 gençle katılım rekoru kırılırken, okullarda düzenlenen programlarla 2 milyon gence ulaşıldı.

Türkiye’nin eğitim üssü

Başakşehir’de eğitim alanında gençlere yeni fırsatların kapıları da sonuna kadar açılıyor. Kültür yaşam merkezleri ve gençlik merkezinde yer alan Müzik Akademisi ile Tiyatro Akademisi’nde gençler hayallerindeki konservatuvarlara hazırlanıyor. Ayrıca eğitmenler eşliğinde gençlere etüt yapma imkânı da sağlanıyor. Ev ortamında ders çalışacakları, kitap okuyacakları ya da kendilerine vakit ayıracakları kütüphaneler ve kitap kafeler de gençlerin hizmetinde bulunuyor. Türkiye’de bir ilk olan, gençler ile medya sektörünün deneyimli isimlerinin buluştuğu, geleceğin yeteneklerinin keşfedildiği 14 yıldızlı Başakşehir Yeni Medya Akademisi’nde, yeni dönem kayıtları sürüyor. Sessizliği bol, bilgisi çok Bahçeşehir Millet Kütüphanesi’nde, on binlerce eser kitap kurtlarıyla buluşturuluyor.

Sporun merkezi Başakşehir

Spora gönül veren gençlere ise Başakşehir Spor Parkları’nda hizmet veriliyor. BESYO Spor Akademi Hazırlık Kurslarında gençler geleceğe hazırlanıyor. Başakşehir’in oksijen deposu Şamlar Tabiat Parkı’nda bulunan İzcilik Kampı’nda ve Saros Körfezi’nde denize sıfır, eğlencesi hiç bitmeyen Enez Gençlik Kampı’nda, gençlere unutulmaz bir tatil imkanı sunuluyor.

Başakşehirli gençler yardımlaşmada da öncü

Sosyal çalışmalarda da gençlerle birlikte hareket ediliyor. Gönüllü gençlerin de yer aldığı Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) projesi ile bir yandan yardımlaşma kültürü diri tutuluyor, diğer yandan da geçmiş ve gelecek arasındaki bağ ilmek ilmek örülüyor.