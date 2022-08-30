Gelecek Partisi İnegöl İlçe Başkanı belli oldu. İnegöllü İşadamı Sedat Yavuz, resmen ilçe başkanı oldu.

Gelecek Partisi Bursa İl Başkanlığının İnegöl İlçe Başkanı ve yönetim ataması resmen yapıldı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İl yönetim kurulumuzun 22 Ağustos tarihinde 67 nolu yönetim kurulu kararıyla İnegöl İlçe Başkanı ve yönetim kurulu asil üyeleri tüzüğümüz 26. Maddesinin verdiği yetki ile İnegöl İlçe Başkanı olarak Sedat Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri olarak atamaları gerçekleştirilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; Sinan Güler, Murat Açar, Emine Şerbetçi, Fatih Üçkardeş, Erkan Diricanlı, İbrahim Uslu, Fatih Yavuz, İsmail Demircan, Abdülkerim Baykay, Adem Baykay, İbrahim Özbay, Emrah Polat, Okan Altun, Mehmet Zahid Şenses, Onur Şahin, Reşat Uslu, Selim Demir, Bülent Yavuz, Şefik Uras, Gökhan Serdaroğlu, Ali Borazan, Abdülkerim Büyükbağ, Tayfun Eren, İbrahim Karakaş