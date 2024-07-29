Karacabey Ihlamur Festivali, Karacabeyli Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği ile başladı. 2 gün aralıksız devam edecek festival, Roman Orkestrası konserleriyle son bulacak.

Karacabey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören Ihlamur Festivali, bu yıl da coşkuyla başladı. Festival, İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla açılışı yapılan Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği ile start aldı. Karadeniz müziğinin sevilen seslerinden biri olan Zeynep Başkan’ın sahne aldığı gecede Karacabey halkı ve diğer misafirler unutulmaz bir gece yaşadı.

Festival kapsamında son 2 gün sahne, Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ve Roman orkestrasının olacak. Festival, Roman Orkestrasının konseriyle son bulacak.