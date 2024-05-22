Karacabey’de bir döneme damga vuran Karacabey Panayırı, yıllar sonra yeniden kurulacak.

Unutulmaya yüz tutmuş ve yıllardır yapılamayan meşhur Karacabey Panayırı 24-26 Mayıs tarihleri arasında Karaca Park’ta misafirlerini ağırlayacak. Karacabey halkının heyecanla beklediği ve çeşitli alışveriş ile eğlence seçenekleriyle 3 gün sürecek panayır için geri sayım başladı. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Bizler göreve geldiğimizde hedeflediğimiz çalışmalardan birisiydi Panayır. Sadece Panayır değil, zaman içerisinde bayramlar bile eski coşkusuyla kutlanmıyordu. Bu yıl 19 Mayıs’ta eski coşkuyu yakalamak adına bayram kutlamalarını ilçe stadına aldık ve beklediğimiz gibi coşku ve memnuniyet hat safhadaydı. Şimdi bir diğer sözümüz olan Panayırı geri getiriyoruz. Adı Karacabey ile özdeşleşmiş olan bu etkinliği vatandaşlarımızın da yoğun talebi doğrultusunda yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Karacabey Panayırına bekliyoruz" dedi.

3 gün sürecek olan panayırda, tarım ürünleri sergilenirken, lunapark, geleneksel oyunların yanı sıra yiyecek içecek ve alışveriş stantları da kurulacak.