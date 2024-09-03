Gelir İdaresi Başkanlığı, felaketten etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların mücbir sebep halinde olduklarını edildiğine dikkati çekerek, depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükellefler için mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatttı.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler olduğu belritildi.

Mücbir sebep süresince mükelleflerin vermeleri gereken beyan ve bildirimlerin yanı sıra ödeme süreleri de yeniden duyuruldu.

Duyuruda, 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksidi ile 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci ve ikinci taksitlerinin ödeme sürelerinin 31 Aralık 2024 günü sonuna kadar olduğu belirtildi.