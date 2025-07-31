İ L A N D I R

GEMLİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: : 2023/121 Esas

Davacı ALİNAZ TOSUN ile Davalı ABDURRAHİM AVRAN, ANIL PUSAL, AYŞE BAYKIN, AYŞE TORUN, AZİZ MAHMUD BALLANDI, EBUBEKİR KARA, ERDAL SAVAYLI, ERKAN ÇAKIR, HARUN ŞAHİNGÖZ, HATİCE KEKE, METİN BAKIR, ÖMERCAN TORUN, RAZAMAN ERİN, SÜLEYMAN GÜNEŞ, ZÜHDİ AKSOY, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI, YAPI VE KREDİ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Akşemseddin Mah. Bali Paşa Cad. No:60/A Temizlik Center Fatih/ İSTANBUL adresinde ikamet eden davalı Süleyman GÜNEŞ adına çıkartılan tebligat evrakları adresinin tespit edilememesi nedeniyle iade döndüğünden ve davaya konu Bursa ili , Gemlik ilçesi , Yeni Mahalle , Manastır Mevkii, 19 pafta , 895 ada 4 parsel sayılı 274,30 m² miktarlı arsa üzerinde kat irtifakı tesis edilen bağımsız bölüm sayılı taşınmazlarda 3. Kişiler ile ilgili bağımsız bölümün temlikine ilişkin sözleşme olup olmadığı ve arsa sahibine yazılı talimat olup olmadığı konularında isticvabınıza karar verilmiş olup 25/09/2025 günü saat 11.28 duruşma tarihinde özürsüz olarak gelmediğiniz yada gelipte sorulan sorulara cevap vermediğiniz takdirde sorulan soruları ikrar etmiş sayılacağınız hususu HMK'nın 171.maddesi hükümlerine göre tebliğ edilmesine karar verildiği , iş bu ilanın ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılması hususu ilanen tebliğ olunur.