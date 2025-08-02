ORHANİYESPOR'DA YENİ SEZON ÖNCESİ TEKNİK KADRO GÜÇLENİYOR

Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, teknik kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda Selçuk Bulut ile anlaştı. Üçüncü kademe voleybol antrenörü olan Bulut, yeni sezonda A Takım yardımcı antrenörü olarak görev yapacak.

KULÜP: “BU TRANSFER GELECEĞE YAPILAN BİR YATIRIMDIR”

Konuyla ilgili açıklama yapan kulüp yöneticisi Akın Tekin, planlı bir yapılandırma süreci yürüttüklerini vurguladı: “Selçuk Bulut hocamızın hem sporcularımızın bireysel gelişimine hem de kulübümüzün genel vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Aidiyet duygusu ve sistemli çalışma bizim için her zaman ön plandadır.”

Tekin ayrıca yapılan her teknik takviyeyi yalnızca bir transfer değil, geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

SEZON HAZIRLIKLARI TAKVİM DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDİYOR

Kulüp yetkilileri, yeni sezon hazırlıklarının belirlenen antrenman ve kamp programı kapsamında sürdüğünü açıkladı. Gelişmelerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağı da duyuruldu.

Kaynak: BÜLTEN