Gemlik Belediyesi'nin yürüttüğü Cihatlı Toplu Konutları 3. Etap projesinde 208 dairenin tapuları belediye tarafından teslim alındı. Tapular, konutların bakım ve satış işlemlerini üstlenecek olan GEMTAŞ adlı belediye iştirakine devredildi. Projenin eksik kalan bakım ve düzenleme işleri, Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlanacak.

Satışa sunulacak daireler için alıcılara, yarısı peşin ödemeli ve kalan kısmı 60 ay vadeli uygun ödeme şartları sunulacak. Bu proje, deprem riski taşıyan bölgelerde güvenli yaşam alanları sağlama hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.