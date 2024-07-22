AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Şahintepe Tırmanma Yarışı 20 – 21 Temmuz tarihleri arasında, Gemlik Belediyesi’nin katkılarıyla Şahintepe’de tamamlandı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yarışların önümüzdeki yıllarda devam edeceğini ifade etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5. ayağı yapan Şahintepe Tırmanma Yarışı, 7.20 km uzunluğundaki ve üç çıkış üzerinden koşulan parkurda 5 ayrı kategoride 43 pilot mücadele etti. 6 kadın pilot da karşılaşmada yer aldı.

Toplamda üç çıkış üzerinden koşulan parkurda; kategori 1’de Atış Motorsport’tan Citroen Saxo arabasıyla Mehmet Gökseven 1. olurken, Ford Fiesta R1 aracıyla Faruk Sayın 2., Renault Clio aracıyla Fırat Çakar 3. olarak podyumu paylaştılar.

Kategori 2’de, Atış Motorsport’tan Engin Apaydın Ford Fiesta R2 ile 1. yine aynı takımdan Serdar Kaan Yalçın Fiat Palio S1600 aracıyla 2. ve yine Atış Motorsport’tan Metehan Üstünkarcı Renault Clio Rally5 arabasıyla üçüncü oldu.

Kategori 3 ise kıyasıya rekabete şahit oldu. Atış Motorsport’tan Yıldıray Demircioğlu Peugeot 208 Rally4 aracıyla birinci olurken yine aynı takımdan Murat Soyçapur Renault Clio R3 arabasıyla ikinci ve Ford Fıesta Rally 4 aracıyla ise Burak Dalkılıç üçüncü olan sporcu oldular.

Kategori 4’te ise Atış Motorsport’tan Burak Başlık, 00:03:49,30 zamanıyla birinci olurken, aynı zamanda Şahintepe Tırmanma Pisti’nin çıkış zamanı rekorunu kırdı. Aynı kategoride GP Garage My Team takımından Mıtsubıshı Lancer Evo Ix aracıyla Cem Yalın ikinci ve yine aynı takımdan Renault Clio Rally 3 aracıyla Sinan Soylu 3. olarak parkuru tamamladılar.

Kategori 5’te ise Ege Asal Motorspor’dan Bmw E6 320ı aracıyla Deniz Dursun 1., Mazda RX 8 aracıyla Bahadır Sevinç 2., Atış Motorsport’tan Ford Escort Mk2 aracıyla Çağlayan Çelik 3. olarak tırmanma yarışını tamamladılar.En iyi takım ödülünü 5 kategorinin 4’ünde birinci olan Atış Motorsport aldı.

Dereceye giren sporculara Kumla İskele Meydanı’nda düzenlenen törenle kupaları verildi.

Kupa töreninde konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu organizasyonla Gemlik’in spor kenti olma iddiasını ortaya koyduğunu söyleyerek yarışların devam edeceğini ifade etti.