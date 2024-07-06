Gemlik Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Çocuklarla Sinema Keyfi" etkinliği, Atatürk İlkokulu karşısında yer alan Gemlik Kent Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, Disney’in sevilen filmi "Elemental"i büyük bir ilgiyle izledi.

Çocukların etkinlik süresince keyifli vakit geçirmeleri için patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldı. Bu ikramları bizzat Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren kendi elleriyle sundu. Çocuklar için eğlenceli ve unutulmaz bir gün olurken, anne ve babalar da Başkan Deviren ve Kültür İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Gemlik Kent Müzesi bahçesi, pazartesiden cuma gününe kadar çocuklar için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Kentteki bu tür etkinlikler, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla farklı noktalarda düzenlenmeye devam edecek.