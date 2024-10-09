Sosyal medya ve Gemlik Belediyesi İhbar Hattı üzerinden gelen şikayetler üzerine, İstiklal, Hürriyet ve Orhangazi Caddeleri'ndeki dükkanların önünde bulunan ve defalarca uyarılmasına rağmen kaldırımları işgal eden duba, tabela, levha, flama, saksı, seyyar satış arabaları ile masa ve sandalyeler, kepçe ve elle toplanarak koruma altına alındı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yaya yollarında daha rahat hareket edebilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, esnaflara kapı önlerine eşyalarını koymamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.