Gemlik genelinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z. (30 yıl), Ü.B. (12 yıl) ve İ.A. (11 yıl 1 ay) dahil olmak üzere toplam 25 kişi gözaltına alındı. Ocak ayından itibaren farklı suçlardan aranan toplam 507 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Emniyet ekipleri, sahil bölgeleri ve ilçe merkezinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik uygulamalarını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA