Gemlik Belediyesi, deprem hazırlıkları kapsamında kritik bir adım atarak GSM operatörleri ile kapsama alanlarının genişletilmesi ve iletişim kalitesinin artırılması için gerekli altyapı çalışmalarına başladı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, GSM operatörleri ile yapılan protokol çerçevesinde ilçedeki iletişim altyapısının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Başkan Deviren, “GSM operatörleri ile yaptığımız protokol kapsamında kapsama alanlarının genişletilmesi ve mevcut altyapının iyileştirilmesi için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm GSM operatörleri temsilcilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Proje kapsamında, olabilecek afet durumlarında iletişim kopukluklarının önüne geçilmesi ve vatandaşların her noktada kesintisiz iletişim sağlayabilmesi hedefleniyor. Çalışmalar, özellikle kırsal mahalleler ve iletişimde zorluk yaşanan bölgeler öncelikli olmak üzere Gemlik genelinde hayata geçirilecek.

Gemlik Belediyesi, bu adımla hem afet hazırlıklarına hem de günlük yaşamda iletişim konforunun artırılmasına önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje ile birlikte Gemlik’te, vatandaşların GSM şebekelerine erişimi daha güçlü ve kesintisiz hale getirilecek.