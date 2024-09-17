Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada, 25 yaşındaki Süleyman Şahin'in yaşamını yitirmesine sebep olan iki şüpheli tutuklandı. Olay, 12 Eylül 2024 tarihinde Gemlik'in Kumsaz bölgesinde yaşandı. İddialara göre, Şahin ile A.A. (22) ve H.E.Ş. (19) arasında süregelen bir anlaşmazlık tartışmaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte silahlar çekildi ve Süleyman Şahin, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. İlk müdahale Gemlik Devlet Hastanesi'nde yapılırken, durumunun ciddiyeti üzerine Şahin, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan iki zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucunda Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.