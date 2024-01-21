Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te iki gündür devam eden Gençler Dünya Kupası’nda düzenlenen takım müsabakalarında; Genç Kadınlar Epe Takımı organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig: Pendikspor: 4 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) Trendyol Süper Lig: Pendikspor: 4 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Genç Kadınlar Epe Takımı, Gençler Dünya Kupası’nda mücadele etti. Aleyna Ertürk, Ceren Cebe ve Nilahsen Erten’den kurulu takım organizasyonda bugün sırasıyla Kırgızistan’ı 45-18, Özbekistan’ı ise 45-36 yenmeyi başardı. Finalde Bulgaristan ile eşleşen takım; bu turda 45-42 mağlup olarak kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Kaynak: iha