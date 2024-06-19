Feci kaza dün saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. 28 yaşındaki genç mühendis Tuncay Erdil, kendisine ait motosiklet ile Yeniköy'den Orhangazi istikametine seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybederek devrilmiş, genç adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Henüz hayatının baharında motosiklet kazasına kurban giden Tuncay Erdil Yeniköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Tuncay Erdil'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Yeniköy'deki baba evine getirildi. Burada helallik alınan Tuncay Erdil, daha sonra Yeniköy Yeni Camii'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 3 kardeşin en büyüğü olduğu belirlenen Tuncay Erdil'in tutkunu olduğu ve sürekli giydiği Bursaspor forması ise tabutuna kondu.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Tuncay Erdil'in babası Nevzat Erdil'in 2,5 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA