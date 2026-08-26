Olay, İnegöl’ün kırsal Hocaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Mustafa A. (39), kamyondan düşerek ağır yaralandı.

Olay sırasında kalbi duran genç sürücüye, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ