Türkiye Şampiyonu sporcu Yenice Kaymakamı Musa Göktaş tarafından ödüllendirildi.

Judo Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası Kadınlar +57 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak madalya kazanan ve Türkiye’yi Romanya’da düzenlenecek Balkanlar Judo Şampiyonasında temsil edecek olan Yenice Yeşilyurt Ortaokulu 5. sınıf Öğrencisi Sümeyye Işıktaş, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Göktaş, genç sporcuyu tebrik ederek çeyrek altın ile ödüllendirdi. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş öğrencinin yetişmesindeki katkılarından dolayı Yenice İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Özden ile Judo Antrenörü Kadir Bingöl’ü de Başarı Belgesi ile ödüllendirerek kendilerine teşekkür etti.