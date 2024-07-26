Türk Telekom, geleceğin yeni liderlerini yetiştirmek için gençlerin kariyer yolculuklarına destek olmayı sürdürüyorİSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, erken dönem kariyer fırsatları sunan programlarıyla yeteneklerini geliştirmek isteyen gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Yeni dönemi başlayan ve 2015'ten bu yana gençler için staj ve iş imkânı sunan “START Stajım” programına katılan genç yetenekler Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ile bir araya geldi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital geleceğini yarınlarımızın teminatı gençlerle birlikte inşa ediyoruz. Geleceğe yönelik yaptığımız yatırımların odağında ülkemizin değeri gençler bulunuyor. Bu nedenle genç yeteneklerin öğrenme ve gelişim fırsatlarını yakalayarak iş dünyasını erkenden tanıma ve işgücüne katılmaları önemle üzerinde durduğumuz bir konu. Sunduğumuz staj ve erken kariyer fırsatlarıyla her geçen gün desteğimizi artırarak ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet gücünü pekiştiriyoruz” dedi.

Bu yıl “Yeteneklerinle Geleceğe START Ver” sloganıyla yeni dönemi başlayan START Stajım ile programa katılan gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitimlerle, yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak.