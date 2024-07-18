Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Mehmet Eren Ç.(30) yönetimindeki 06 EC 2821 plakalı otomobil, Sürücü Metin G. yönetimindeki 35 AUD 823 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil ters durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI