Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, liseli öğrencilere Fatih Sultan Mehmet’in son seferine çıkarken kurduğu otağı olan Hünkar Çayırı’nı gezdirerek tarihi hakkında bilgi verdi.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ve kent tarihi hakkında gençleri, vatandaşları bilgilendirmeyi hedefleyen “Gebze’yi Seviyorum Kentimi Geziyorum" projesi çerçevesinde liseli öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kentin değerlerini tanımayan kimsenin kalmamasını istediklerini belirtti. Gebze’nin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerinin tanıtıldığı gezi programda Hünkar Çayırı’nı gençlerle gezen Başkan Büyükgöz, “Gebze’de doğup büyüyen ancak değerlerimizden haberdar olmayan çok fazla vatandaşımız olduğunu gördük ve projemizin doğru proje olduğunu gördük. Eğer bir kentte yaşıyorsak, o kentin bizlere neler katacağını ve neler hissettireceğini öğrenmeliyiz. Kentin tarihi, kültürel ve turistik dokusunu öğrenmeliyiz. Bir kentte mutlu şekilde yaşamak istiyorsak o kentin nimetlerini bilmeli ve onlardan faydalanmalıyız” ifadelerini kullandı.