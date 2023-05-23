Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Yuva Derneği işbirliğinde Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi kapsamında 25 lise öğrencisine ve Belediye personeline iklim okuryazarlığı eğitimi verildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi personeline ve lise öğrencilerine yönelik iklim okuryazarlığı eğitimi düzenledi. AB projesi kapsamında verilen eğitimde, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel düzeyde yapılması gerekenlerin yanı sıra, günlük hayattaki eylemlerimizin gezegen üzerindeki etkilerini değerlendirmeleri ve bu etkileri azaltmak için çözüm önerileri geliştirmeleri anlatıldı. Bu sayede, gençler iklim değişikliğinin ciddiyetini anlamak ve bireysel olarak harekete geçmek konusunda bilinçlendirildi.

İklim Değişikliği Anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitim programı boyunca, öğrencilerin çeşitli etkinliklerle konuyu daha iyi anlamaları sağlandı. İnsan faaliyetlerinin sera gazı emisyonları ve küresel ısınma gibi iklim değişikliği faktörlerine nasıl katkıda bulunduğu anlatılırken, iklim değişikliğinin doğal ekosistemler, su kaynakları ve insan sağlığı üzerindeki etkileri de vurgulandı.

Gerekli Önlemler Alınmalı

Yedi İklim Anadolu Lisesi öğrencisi Pelin Sudüşen eğitim sayesinde daha fazla bilgiye sahip olduğunu vurgulayarak “Önce de iklim ile alakalı birkaç bilgim vardı ancak bu eğitim sayesinde hem pekiştim hem de bilgim arttı. Küresel ısınmaya neden olan ve birçok faktörü bulunan sera gazı gibi birçok sorunun nasıl önüne geçebileceğimizi bu eğitim sayesinde öğrenmiş olduk. Gerekli önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda neler yapılması gerektiğini de kavramış olduk” dedi.