Turkcell’in, Türkiye’nin nitelikli yazılımcı iş gücünü artırmayı hedeflediği "Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım" programının dördüncüsü bu yıl gerçekleştirilecek. Yeni yazılımcı adayları programa 13 Ekim 2024 tarihine kadar gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Turkcell, eğitim projeleriyle Türkiye’nin nitelikli iş gücüne katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye’nin teknoloji alanındaki geleceğini inşa etmeyi ve genç yazılımcıları desteklemeyi hedefleyen “Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım” programının dördüncü fazı için başvurular başladı. Gençler bu yıl da yazılım alanında yüksek yetkinlikler kazanarak kariyer yolculuklarını Turkcell ile şekillendirecek.

Toplamda 15 bin öğrencinin online, 150 öğrencinin de sınıf içi eğitimlerle destekleneceği "Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım" programı 3 farklı teknoloji odağında düzenlenecek ve öğrenciler birebir mentorluk desteği de alacaklar. Süreci başarıyla tamamlayan katılımcılar, Turkcell Grup Şirketleri ve yazılım ekosistemindeki çeşitli firmalarda istihdam fırsatları elde edecek.

Türkiye Yüzyılı hedefinde “Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım”

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım” programı ile teknolojinin geleceğine yön verecek, hayallerinin peşinden koşacak gençleri Turkcell bünyesine katmak için eğitim ve gelişim imkânları sunmaya devam ettiklerini belirtti. Durdu, programla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ana stratejilerimizden birisi de ‘Yarını teknolojiyle değiştiren’ yeteneklere odaklanmak. Yazılım alanında genç istihdamına katkıda bulunmayı hedefleyerek, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır faaliyetlerimizle Türkiye’nin geleceği için gençlere bu yolculukta rehberlik ediyor, onların vizyonu ve enerjisiyle güçlü adımlar atıyoruz. Bugüne kadar binlerce gencimize kariyer fırsatı sunduk. Turkcell olarak hem gençlerimize hem de ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz.”

Program ile katılımcıların yazılım ve kodlama alanlarında uzmanlaşması, teknoloji odaklı düşünme becerilerini geliştirmeleri ve iş dünyasında fark oluşturacak yetkinlikler kazanması hedefleniyor. 4 ay sürecek “Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım” programı teknoloji dünyasına adım atmak ve geleceği yazmak isteyen gençleri bekliyor.

13 Ekim 2024 tarihine kadar başvuruları devam edecek olan programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegi-yazanlar açık adresi ziyaret edilebiliyor.