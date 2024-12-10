Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, fırsat buldukça mahalle ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’ni ziyaret eden Baraçlı, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti, sıkıntıları dinledi.

Genel Sekreter Baraçlı’ya ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin eşlik etti.

Baraçlı, talep ve önerileri dinledi

Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çepni Mahalle Muhtarı Hüseyin Türker, Suadiye Mahalle Muhtarı Vehbi Gündüz, cami dernek başkanı Fatih Ubuz’un da hazır bulunduğu ziyarette Baraçlı, vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Kendisine iletilen talep ve önerilerle yakından ilgilenen Genel Sekreter Baraçlı, Kartepe ilçesinde ve Suadiye Mahallesi’nde hayata geçirilen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi aktardı. Mahalle muhtarları, cami dernek başkanı ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve ziyaretinden dolayı Genel Sekreter Hayri Baraçlı’ya teşekkür etti