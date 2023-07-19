Darıca Belediyesi ve Osmangazi Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde örnek bir geri dönüşüm kampanyası düzenlendi. Mahallede başlatılan çalışmayla kısa sürede 250 kilogram mavi kapak, 50 kilogram karton ve 30 litre atık yağ toplandı, karşılığında engelli bireyler için tekerlekli sandalye verildi.

Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahalle Muhtarlığı ile geri dönüşüm kampanyası düzenledi. Doğayı ve çevreyi korumak adına farkındalık oluşturmak için düzenlenen kampanyaya mahalle sakinleri de büyük destek verdi. Özellikle ev hanımlarının önemli katkı sunduğu proje ile belirli noktalara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Kadınlar evlerde biriktirdikleri atık yağların yanı sıra kapak ve karton atıkları da büyük bir titizlikle biriktirdi. Kısa sürede toplamda 250 kilogram mavi kapak, 50 kilogram karton ve 30 litre atık yağ toplanarak, Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Projeye destek veren Darıca Belediyesi de toplanan geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında engelli bireylere destek olmak amacıyla tekerlekli sandalye hediye etti. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara dağıtılacak tekerlekli sandalyeler ile hem engellilerin yüzü gülecek hem de sıfır atık kapsamında doğanın kirlenmesi önlenmiş olacak.

"İhtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye veriyoruz"

Toplanan atık maddeleri kendisi teslim alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, duyarlı ve örnek davranışlarından dolayı Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. Hedeflerinin farkındalık oluşturmak ve doğayı korumak olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Osmangazi Mahallemiz el ele vererek güzel bir çalışma yaptı. Bizler de toplanan atıklar karşılığında ihtiyaç sahipleri için tekerlekli sandalye veriyoruz. Hem farkındalık oluşturuyoruz hem çevreyi koruyoruz hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Her mahallemizde benzer projemiz devam ediyor. Sıfır atık konusu memleket meselesi. Bu bilinçle hareket ediyoruz ve herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.