İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bekçiler, ticari taksiye binmek üzere olan 2 şüpheli de uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Olay Nuri Doğrul caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaya olarak devriye atan bekçiler, yaya olarak yürürken taksiye binmeye çalışan 2 şahsı gördüler. Ekipler, taksiye binmek üzere olan S.Y. ve E.B. isimli şahısların üzerinde arama yaptılar. Yapılan aramada şahısların üzerinde bonzai ve metanfetamin uyuşturucu maddeleri ele geçirdiler. Şahıslar ekiplerce gözaltına alındı.

İbrahim Uslu