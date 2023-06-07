Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında yangın çıktı. Yoğun dumanın j yükseldiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında bulunan geri dönüşüm malzemelerinin olduğu yığında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yangına haber verilmesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.