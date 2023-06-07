Ortakçı Orhaniyespor Kadın Voleybol takımı transfere hızlı başladı.

Geçen sene 1. Lig yolunda play-off larda yarı finalde elenen İnegöl temsilcimiz kadro derinliği sağlamak adına gecen seneki kadrosundan 3 oyuncu ve 2 yeni oyuncu transferini açıkladı. Bedri Boyrat başkanlığında iddialı bir yönetim kuran Ortakçı Orhaniyespor Voleybol Kadın Takımı hedeflerini 1.lig olarak açıkladı. Bu bağlamda Antrenör Serdar Şentürk , Yardımcı antrenör Yusuf Alper, Yardımcı antrenör Sinem Aydın ile anlaşmaya varıldı. Gecen senenin kadrosun da yer alan Smaçör Tugçe Dalar , Smaçör Beyza Öztürkoğlu, pasör çaprazı Sevgi Özdemir ile anlaşma sağladı, dış transferde Libero Esra Tınığ Büken ve Smaçör Cansen Örencik ile anlaşma sağlandı. Kısa süre içersinde altı yeni oyuncunun transferinin de açıklanacağının bilgisine varıldı.

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