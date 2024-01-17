Danışanlar sadece geçmiş durumlardan bahsetmek yerine, belki yeniden canlandırma yoluyla bunları deneyimlemeye teşvik edilir. Gestalt süreci boyunca danışanlar, kendi olumsuz düşünce kalıplarının ve davranışlarının gerçek öz farkındalığı nasıl engellediğinin ve onları mutsuz ettiğinin daha fazla farkına varmayı öğrenirler.

Gestalt Terapisinin Faydaları

Gestalt tedavisi, danışana anksiyete, depresyon, benlik saygısı, ilişki zorlukları ve hatta migren baş ağrısı, ülseratif kolit ve sırt spazmları gibi fiziksel sorunlar gibi konularda yardımcı olabilir. Gestalt terapisi için iyi adaylar, öz farkındalıkları üzerinde çalışmakla ilgilenen, ancak kendi mutsuzluklarında ve rahatsızlıklarında oynadıkları rolü anlayabilen veya anlayamayan kişilerdir. Gestalt teknikleri genellikle vücut çalışması, dans, sanat, drama ve diğer terapilerle birlikte kullanılır.

Beklentiler

Bir gestalt terapisti, şu anda neler olduğuna ve şimdiki zamanda çözümler bulmaya odaklanır. Örnekler için, geçmişte bir şeyin neden olduğunu tartışmak yerine, terapist sizi anı yeniden canlandırmaya ve şu anda nasıl hissettirdiğini tartışmaya teşvik edecektir. Başka bir deyişle, sadece onlardan bahsetmek yerine duygularınızı deneyimlemeniz istenecektir. Terapist size “Şu anda neler oluyor?” veya “Bu şimdi nasıl hissettiriyor?” gibi sorular soracaktır. Terapistiniz rüya çalışması, rehberli fantezi deneyebilir. Bu, terapi ortamında geçmiş ve mevcut mücadeleleri hayata geçirmeye yardımcı olabilecek rol yapma, yüzleşme ve diğer teknikleri içerir. Amacınız, kendinizin ve duyularınızın daha fazla farkına vardıkça, kendiniz için daha fazla sorumluluk almak, davranışınızın sonuçlarını kabul etmek ve başkalarının ihtiyaçlarına saygı duyarken kendi ihtiyaçlarınızı karşılamayı öğrenmektir.

Nasıl Çalışır

“Gestalt” kelimesi bütün anlamına gelir. Gestalt terapisi, psikoterapist Fritz Perls tarafından, insanların en iyi şekilde beden, zihin ve ruhtan oluşan bütün bir varlık olarak görülmesi ve kendi gözleriyle bakıldığında en iyi şekilde anlaşılmasını hedefler. Perls, bu dünyada başkalarının beklentilerini karşılayacak şekilde yaşamadığımıza ve başkalarının da bizimkileri karşılamasını beklemememiz gerektiğine inanıyordu. Gestalt terapisi, öz farkındalık oluşturarak, danışanların kendilerini ve yaptıkları seçimlerin sağlıklarını ve ilişkilerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu öz-bilgi ile danışanlar, duygusal ve fiziksel benliklerinin nasıl birbirine bağlı olduğunu anlamaya başlar ve daha dolu bir hayat yaşamaya başlamak ve problemlerle daha etkili bir şekilde başa çıkmak için daha fazla özgüven geliştirir.

Gestalt Terapistinde Nelere Dikkat Edilmeli

Terapiye yönelik gestalt yaklaşımı olan lisanslı, deneyimli bir psikoterapist arayın. Genel eğitim ve ruhsat gerekliliklerini yerine getirmenin yanı sıra, bazı terapistler gestalt terapi teknikleri konusunda sürekli eğitim kursları satmaya çalışabilirler. Bir terapistin aradığınız kimlik bilgilerine ve deneyime sahip olduğunu belirledikten sonra, terapistin açıkladığı şekilde süreci anladığınızdan ve rahat olduğunuzdan emin olun.