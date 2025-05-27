Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime ve çevre bilincine yönelik destekleri meyvesini vermeye devam ediyor. Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencisi, elektronik atıklardan yaptığı yel değirmeniyle MEB’in düzenlediği "Sıfır Atık Yarışması’nda il birincisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve Sosyal Gelişim Merkezi öğrencisi Fatih Özer, "Sıfır Atık Yarışması’nda il birincisi olarak Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çevre bilinci ve geri dönüşüm farkındalığını artırmak hedefiyle düzenlediği "Sıfır Atık Yarışması" çerçevesinde Sakarya’da yapılan ilk elemede, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi kursiyeri Fatih Özer’in elektronik atıklardan yaptığı yel değirmeni eseri büyük beğeni topladı. "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorisinde yarışan Özer, ortaokul düzeyinde il birincisi oldu. Türkiye genelinde yapılacak finallerde, il birinciliği kazanan Fatih Özer, Sakarya’yı temsilen katılacak. Yarışmada yaş gruplarına göre dereceye giren öğrencilere Çevre Haftası’nda gerçekleştirilecek ödül töreninde çeşitli ödüller verilecek.