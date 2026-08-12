Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 663 TL’den alınırken 6 bin 735 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 90 TL, satış fiyatı ise 6 bin 297 TL olarak belirlendi.

14 ayar altın 3 bin 659 TL alış ve 4 bin 868 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 880 TL, satış fiyatı 10 bin 987 TL olurken, eski çeyrek altın 10 bin 746 TL’den alınıp 10 bin 859 TL’den satılıyor.

Yarım altın 21 bin 693 TL’den alınırken satış fiyatı 21 bin 974 TL olarak açıklandı. Tam altının alış fiyatı ise 43 bin 521 TL, satış fiyatı 43 bin 773 TL seviyesinde bulunuyor.