Karadeniz Güvenspor'un ev sahipliğinde bir araya gelen kulüpler adına açıklamayı Orhaniyespor Başkanı Tevfik Demirhan okudu. Açıklamaya Kurtuluşspor, Karadeniz Güvenspor, Doğanspor, Orhaniyespor, Alanyurtspor, Yenicespor, Cerrahspor, Turgutalpspor, Ilgarspor başkan ve yöneticilerinin yanı sıra BASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Ragıp Akkaya ve Tahsin Semiz de katıldı.

"100 ÇOCUKLU KULÜBE 100 BİN TL FATURA"

Kulüpler, TFF tarafından amatör lisans, vize ve filiz lisans ücretlerinin 500-600 TL seviyesine çıkarılmasını eleştirdi.

Açıklamada, altyapısında 100-150 çocuğu bulunan bir kulübün sadece lisans ve vize işlemleri için 75.000-100.000 TL ödemek zorunda kaldığı belirtildi. Bu maliyete forma, top, saha kirası, deplasman ve antrenör giderlerinin dahil olmadığı vurgulandı.

"AMATÖR FUTBOL GELİR KAPISI DEĞİL"

Ortak açıklamada amatör futbolun sosyal bir yapı olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Amatör futbol; mahallesindeki çocuğu kötü alışkanlıklardan uzak tutan, ona arkadaşlığı ve disiplini öğreten büyük bir sosyal yapıdır. Bugün profesyonel liglerde izlediğimiz futbolcuların tamamına yakını amatör kulüplerin sahalarında futbola başlamıştır. Altyapıyı ekonomik olarak zayıflatırsanız, Türk futbolunun geleceğini zayıflatırsınız."

ANAYASA VE TFF KANUNU VURGUSU

Kulüpler, Anayasa'nın 59. maddesi ve TFF'nin kuruluş kanununu hatırlatarak devletin ve TFF'nin sporu yaygınlaştırma yükümlülüğü olduğuna dikkat çekti.

"Bir çocuğun futbol oynayabilmesi için kulübünün her sezon yüz binlerce lira ödemek zorunda bırakılması, futbolun yaygınlaştırılmasına nasıl hizmet etmektedir?" sorusu yöneltildi.

"YÜK AİLELERE KALACAK" UYARISI

Gelir kaynağı olmayan amatör kulüplerin bu yükü karşılayamayacağı belirtilen açıklamada, bedellerin ödenemesi halinde kulüplerin ya sporcu sayısını azaltacağı ya da bu maliyetin ailelerden talep edileceği ifade edildi. Bu durumun ekonomik imkanı olmayan çocukları futboldan uzaklaştıracağı kaydedildi.

TFF'YE 3 MADDELİK ÇAĞRI

İnegöl kulüpleri TFF'den beklentilerini şöyle sıraladı:

1. Amatör lisans, vize ve filiz lisans ücretleri yeniden değerlendirilmeli

2. Altyapı kategorilerindeki ücretler kaldırılmalı veya sembolik seviyeye indirilmeli

3. Sporcu yetiştiren amatör kulüpler desteklenmeli

Açıklama, "Mesele yalnızca 500-600 liralık bir lisans bedeli değildir. Mesele, Türk futbolunun geleceğidir. Bir çocuğun futbol oynama hayalinin önüne para engeli koymayın" sözleriyle sona erdi.