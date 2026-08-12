Cezaya öfkelenen sürücü, görüntü alan basın mensuplarına yerden aldığı mermeri fırlatarak saldırdı. Araçta bulunan kadın yolcunun ise kameralara yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Olay, İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi Yeni Fesleğen Sokak’ta meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.



Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 54 AHJ 174 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü İsmail U. (45) üzerinde yapılan alkol kontrolünde 1.72 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü tespit edilirken, kendisine 3. kez alkollü araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin TL olmak üzere toplam 190 bin TL idari para cezası uygulandı.



CEZAYA ÖFKELENDİ, MERMERİ BASIN MENSUPLARINA FIRLATTI

Cezaya öfkelenen sürücü, polis ekiplerine tepki gösterirken görüntüleyen basın mensuplarına ise yerden bulduğu mermeri fırlatarak saldırdı ve hakaretler etti.

Araçta bulunan Rukiye D. (47) ise basın mensuplarının görüntü aldığını görünce kameraya dönerek ceza miktarlarına ve ekonomik şartlara tepki gösterdi.

Rukiye D.(47), "Devlete para lazım. Siz de insan evladısınız. Yolun kenarında şeftali satıyorum, ekmek parası için. Niye bu kadar yapıyorsunuz ya." dedi.



Televizyona mı çıkaracaksın?

Basın mensuplarının görüntü aldığını gören Rukiye D., "Dur konuşayım. Devlet bizim arkamızda değilki. Televizyona mı çıkaracaksın, iyi çıkar iyi iyi. İyi çekiyorsun ya ben bak konuşayım o zaman. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bu kadar ceza olmaz ki. O kadar ceza yazıyorsunuz ki, 200 bin, 300 bin TL... 28 bin TL ile nasıl geçiniyor. Ev kirası 15 bin TL. 20 bin TL kira olur mu ya. Kimseye zararımız yok. Hastaneye gidiyordum. Artık hastalık falan da kalmadı.

Saldırgan sürücü ekiplerce etkisiz hale getirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan gerginlik anları kameralara saniye saniye yansıdı.