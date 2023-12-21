Bu yıl 70. kez düzenlenen ve sporun en iyilerini belirleyen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu oylamasında yarışacak adaylar, jüri oylamasıyla belli oldu. Sporcular, ödül için halk oylamasında destek bekleyecek.

Son dokuz yıldır Gillette iş birliği ile gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde, bu yıl halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için Türkiye’nin en önemli spor insanları, spor müdürleri ve spor yazarları, Barcelona’da bir araya geldi.

Jüri toplantısı, Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Büyük Jüri Toplantısı’na Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, Satranç Federasyonu Başkanı Gulkız Tulay, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir gibi isimler de katıldı. Jüri, ön adaylar arasından 7 kategori için seçimini yaptı. Toplam 7 kategoride verilecek ödüllere aday olan isimler ve takımlar, ocak ayında halka duyurularak Milliyet Gazetesi’nde oylamaya açılacak. Oylama Milliyet Gazetesi ve yilinsporcusu.milliyet.com.tr üzerinden başlayacak.

Attila Gökçe: ’Asıl sonucu kıymetli halkımız belirleyecek’

Jüri toplantısında ilk sözü alan spor yazarı Attila Gökçe oldu. Gökçe, "Burada buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödül töreninin 70. yılın tarihe özel bir notla düşülecek. Çocukluğumda okuduğum gazetede, sporcular için yazı yazma şerefine eriştim. Bu benim için ayrı bir mutluluk. Eskiden erkeklerden oluşan bir liste vardı. Ardından kadın sporcularımız da bu listeye eklendi, hatta çoğunluğu kazanmak üzereler. Bundan da gurur duyuyorum. Bizim yaptığımız bir final seçimi değil, okuyucuların önüne sunduğumuz bir liste. Halkımız asıl sonucu belirleyecek" diye konuştu.

Necla Güngör Kırağası: “Kalıcı işler yapmak önemli”

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, "Bu kadar kıymetli spor insanının içinde olmak benim için çok kıymetli. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönemde iki kıymetli yöneticimiz Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir, kadın futbolu için kapıyı açtı. Kadın Takımımız bu dönemde iyi şeyler başarmaya başladı. 6’da 6 yapıp grubumuzdan çıktık. Kalıcı işler yapmak bizim için çok önemli" sözlerini kaydetti.

Uğur Erdener: “Bu anketin eşi, benzeri yok”

TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener de yaptığı konuşmada, "Milliyet ve Gillette ailelerine bu uzun soluklu yarışmayı üstüne koyarak devam ettirme geleneği için çok teşekkür ediyorum. Bu anketin ülkemizde eşine benzerine rastlanmadı. Eminim ki bu gelenek uzun yıllar devam edecek. Emeği geçen diğer herkese de çok teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu” şeklinde konuştu.

Tankut Turnaoğlu: “Sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz”

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, "P&G olarak sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ni 9. kez desteklemekten gurur duyuyoruz. Burada sizlerle beraber olmak büyük şeref. Erkek bakımının lideri olan Gillette markamızla dokuz yıldır Milliyet ailesi ile beraberiz. Cumhuriyetimiz’in 100. yılını kutladığımız dönemde 70. kez bu ödül törenini yapmak gerçekten gurur. 7 milyon oyun kullanıldığı bir halk oylaması yürüttüğümüz için Demirören ailesine de teşekkür ediyoruz. Bu sene de Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde yine seçimi halka bırakarak ’Şampiyonların Seçimi’ konseptimiz ile yola çıkıyoruz. Sporun iyileştirici gücüne inanıyoruz. Ülkemizin geleceğinin parlak olduğuna bu aday listesini gördükten sonra bir kez daha şahit oldum. Kadın sporcuların listede sayıca daha fazla olması bizleri ayrıca gururlandırdı. Paris 2024 yolunda olimpik ve paralimpik sporcularımızı ve annelerini destekliyoruz. Bu yolda TMOK ile 2012’den itibaren beraberiz. Umut evi projesi kapsamında deprem bölgesinde bir spor okulu açılışı yaptık. Burada depremden etkilenen çocuklarımız spor eğitimi alacak. Ülkemizde spor kültürünün daha da gelişmesi için destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İbrahim Özay Şendir: “Liste ülkemizin ortak mutluluğunu kapsıyor”

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Özay Şendir ise, "Herkese çok teşekkürler. Çocukken salonlarda seyrettiğim isimlerle burada bulunmak büyük bir mutluluk. Milliyet gelenekleriyle yaşayan bir gazete. Milliyet, amatör sporlara verdiği destekle öne çıkan bir gazete. Futbol tabii ki önde olacak ama amatör branşlara da destek vermek çok önemli. Bu liste tamamen ülkenin ortak mutluluğunu kapsayan bir liste" sözlerini dile getirdi.

Nihat Özdemir: “İnşallah 100. kez de yapılır”

Büyük Jüri’ye Barcelona’da ev sahipliği yapan TFF eski Başkanı Nihat Özdemir de, "Barcelona’da bizimle olduğunuz için herkese teşekkür ediyorum. Jüri toplantıları benim için her sene heyecanlı geçiyor. Bir yılın spor değerlendirmesini yapıyoruz aramızda. Ardından 7 milyon oy atılan bir ankette en iyiler seçiliyor. 70 yılla gelenekselleşen bir etkinlik yapmak büyük bir olay. Milliyet Gazetesi sahiplerini, başta rahmetli Erdoğan Demirören’i tebrik ediyorum. İnşallah 100.’sünü de yaparız. Son dönemde de Gillette bu büyük anketi destekliyor. Sizi Barcelona’da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Geçen seneki sohbette Barcelona’nın stadını yenilemek için görüşmeler yapıyorduk. Sizleri ihaleyi kazanıp burada ağırlamak istedik. Allah bunu bize nasip etti. Bu yüzden de ayrıca mutluyum" diye konuştu.

Yıldırım Demirören: “Milliyet çok değer verdiğimiz bir marka”

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, geçmişten bugüne 70 yıldır bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ben 70 yılda görev yapan spor müdürlerimize, genel yayın yönetmenlerimize tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gillette’e de destekleri için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Milliyet, aile olarak çok değer verdiğimiz bir marka. Adaylara baktığımızda kadınlar her yerde hakim olmuş. Onları ayrıca tebrik ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. Daha nice 70. yıllara" dedi.

Kadın jüri geleneği sürdü

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Jüri Toplantısı’ndaki kadın katılımcı geleneği her yıl olduğu gibi artarak devam etti. Jüride yer alan birçok eski sporcu, teknik direktör, yönetici, yazar ve sunucu en iyi isimlerin belirlenmesi için oyunu kullandı.