Erzincan’ın Anadolu’nun en eski kültür merkezlerinden biri olmasının yanı sıra turizm açısından da oldukça gelişmiş bir şehir olmaktadır. Konumu itibari ile Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Erzincan yıllarca pek çok medeniyeti de bünyesinde taşımıştır. Erzincan gezilecek yerler de buna nazaran bir hayli geçmiş tarihi bünyesinde barındıran yerler olmaktadır. Genellikle tüm şehirlerin günümüzde kullanılan adları belirli bir yerlerden çağrışımla gelmektedir. Rivayetlere göre Erzincan adı ise Eriza ya da Ariziz kelimelerinden ortaya atılmıştır.

Erzincan’da Gezilecek Yerler

Erzincan bahsetmiş olduğumuz gibi son zamanlarda turizm açısından önemli adımlar atıp, büyük gelişmeler göstermiştir. Bu da sizlerin Erzincan seyahatiniz de ne kadar verimli vakit geçirebileceğinizi hatırlatır niteliktedir. Turizmin etken rol oynuyor olmasının yanı sıra şehrin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Rotanızı adeta insanlığa can olan Erzincan’a çevirip pişman olmayacağınız anlar yaşamaya hazır olun!

Mama Hatun Türbesi ve Kervansarayı

Kervansaray’ın yapım tarihi kesin bilinmese de konum itibari ile Erzincan’ın Tercan ilçesinde yer almaktadır. Mama Hatun adına yaptırılmış olan bu türbe’nin hemen yanında hamam ve kervansaray‘da yer almaktadır. Yapı aynı zamanda Orta Çağ Türk Mimarisi‘nin en önemli eserleri kategorisinde yer almaktadır. Orijinal halini uğramış olduğu restore çalışmaları neticesinde her ne kadar yitirmiş olsa da hala sizi etkileyecek yanı mevcuttur.

Atatürk Portresi

Atatürk Portresi yaklaşık olarak 1981 yılından bu yana Erzurum’un dağlarını süslemeye devam etmektedir. Bir kez onarımdan geçen portrenin aşağıdaki ormanlık alana indiğinizde daha rahat görme şansınız bulunmaktadır. Ayrıca bu portre birçok gönüllü askeri personelin emekleri sonucu ortaya çıkmıştır. Portre’nin dayanıklığı adına da farklı yöntemler kullanılarak yapıldığını da belirtmeden geçmeyelim. Ressam Mustafa Aydemir’in yapmış olduğu Atatürk Portresi görülmeyi çoktan hak etmektedir.

Erzincan Kalesi

Kemah ilçesini çevreleyen kayalar üzerine kurulmuş olan Erzincan Kalesi Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı kitabına da konu olmuştur. Kullanımı açısından Mengücekliler ve İlhanlılar dönemine rastlayan kale aynı zamanda birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Savaşlarda adeta savunma alanı görevi üstlenen kale günümüze gelene kadar farklı onarımlardan geçmiş olsa da büyük Erzincan depremi ile görmüş olduğu hasar sonucu kale’nin çok az bir bölümü günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Otlukbeli Gölü

Otlukbeli Gölü aynı zamanda sadece bir göl değil üzerinde pek çok tarihte barındırmaktadır. Göl’ün üst kısmında şehitler için yapılmış olan bir anıt bulunmaktadır. Tarihimiz adına da büyük öneme sahip olan Otlukbeli Gölü Erzincan’da mutlaka uğramanız gereken yerler arasında bulunuyor.

Abrenk Kilisesi

Abrenk Kilisesi de Erzincan’ın önemli tarihi yapıları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Anadolu’nun en sağlam Ermeni manastırı konumunda yer almaktadır. Abrenk Kilisesi Vank Dağı üzerinde bulunuyor olmasının yanı sıra mimarisi ile de oldukça büyüleyici olan bu yapı Sarp Davit Ermeni Manastırı olarak da bilinmektedir. Tek sorunu biraz bakımsızlık olan kilise’nin görülmeye değer yanı oldukça fazladır.

Erzincan Saat Kulesi

Beş basamaklı olan Erzincan Saat Kulesi konum itibari ile merkeze yakın bir yerde bulunmaktadır. Katmanlı olarak inşa edilmiş olan mimarisi oldukça dikkat çekicidir. Erzincan Saat Kulesi manzarasını uzaklardan seyretmeniz adına da kule karşısında yer alan parkta çaylarınızı yudumlarken aynı zamanda da manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Seyahatiniz esnasında zamandan da tasarruf etmek isterseniz kule arkasında yer alan müze müdürlüğünü de gezme şansına sahip olmaktasınız.

Erzincan Müzesi

İlk etapta İl Halk Kütüphanesinde ziyaretçilerine kapılarını açan Erzincan Müzesi daha sonraları 75. Yıl Kültür Merkezi‘ne taşınmıştır. Müze içerisinde pek çok tarihi yapıyı andıran eserler bir arada sergilenmektedir. Bu eserlere çevrede yer alan bölgelerden ulaşılmış olup, toprak kaplar, koç ve koyun heykelleri , yöresel giysiler, mermerler gibi pek çok eser bunlar arasında yer almaktadır.

Ekşisu Kaplıcaları

Ekşisu Kaplıcaları suyu bakımından oldukça şifalı olmasının yanı sıra bu sular yaklaşık olarak 30 derece bir sıcaklığa sahip olmaktadır. Şehir merkezine de oldukça yakın bir mesafede yer alan kaplıca aynı zamanda Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde bulunmasından dolayı da adeta herkesin kolayca ulaşmasına imkan tanımıştır. Özellikle de solunum ve mide rahatsızlığınız var ise kaplıcaya uğramayı ihmal etmeyiniz.

Hıdır Abdal Türbesi

Mimarisi ile Selçuklu ve Osmanlı mimarisini andırıyor olsa da Hıdır Abdal Türbesi‘nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Türbe üzerine zaman içerisinde farklı yapılarında eklenmiş olması türbe’nin orijinal halinden biraz uzaklaşmasına neden olsa da Ocak köyünde bulunan bu türbeyi ziyaret ederek yerinde görmenizde fayda vardır.

Ergan Kayak Merkezi

Ülkemizin en uzun liflerinden oluşan teleferik ve telesiyej tesislerine ev sahipliği yapan Ergan Kayak Merkezi‘nin listenizde zaten yer aldığını tahmin eder gibiyiz. Ayrıca bu merkez Türkiye’nin en yeni kayak merkezi olma özelliğini de taşımaktadır. Konaklama şansına da sahip olmanız kayak keyfinizin kısa sürede sona ermesinin de öne geçmiş olacaktır.

Köroğlu Mağarası

Bu mağara aynı zamanda Erzincan’ın en çok merak edilen yapıları arasında yer almaktadır. Mağaraya çıkacağınız merdivenlerin taştan olmasının yanı sıra kesme taşlardan yapılmış olan oturma yerlerine rastlamanız da mümkün olmaktadır. Rivayetlere göre Köroğlu Mağarası’nın içerisinde Köroğlu‘nun atının ayak izlerinin bulunduğu söylenmektedir. Bu yüzdendir ki mağaraya Köroğlu Mağarası denilmiştir. Sizlerin de bu rivayetleri yerinde teyit etmek için muhakkak ziyaret etmenizi öneririz.

Soğuk Sular Şelalesi

Yol üzerinde yer alan Soğuk Sular Şelalesi özellikle de yaz aylarında ismi ile yüksek çağrışım uyandırmaktadır. Bol yeşillik ve suyun bulunduğu bu alanda dilerseniz piknik yapma şansına da sahip olmaktasınız. Mesire alanına kamp yapımına her ne kadar izin verilmediği söyleniyor olsa da siz uğramışken yinede bir şansınızı deneyiniz.

Gülabibey Camii

Emir Gülabibey tarafından inşa edilmiş olan cami üç kitabeden oluşan camii’nin üçüncü kitabesinin başka bir yerlerden getirildiği görüşü öne sürülmektedir. Moloz ve kesme taşın kullanılmış olduğu yapı üzerinde hakim olan kare plan dikkatleri çekmeyi başarmıştır. 2009 yılında restore edilen camii’de aynı anda bin kişi ibadet edebilmektedir. Barok süslemeli mihrabı ise oldukça görkemli durmaktadır.

Karanlık Kanyon

Dünya’nın en büyük kanyonları arasında yer alan Karanlık Kanyon‘un ünü aslında pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Bot yolculuğu sonrası ulaşılan kanyonda doğa sporları da yapmanız olağandır. Adrenalin tutkunu olanların oldukça keyif alacağı kanyonda dik kayalıklar arasında olan kanyonda poz vermek de fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez olacaktır.

Erzincan Melik Gazi Türbesi

Türbe’nin yüksek bir tepede yer alıyor olmasının yanı sıra Fırat Nehri‘nin kenarında yer aldığı bilinmektedir. İki katlı olarak tasarlanmış türbe aynı zamanda sekizgen bir plana sahiptir. Türbe’nin arada bir de olsa açılmasından dolayı bozulmuş olduğu da gözlerden kaçmamaktadır.

Girlevik Şelalesi

Piknik alanı tadında olan bu mekanda sadece şelale değil çevresindeki birçok alanda keşfedilmeyi beklemektedir. Türkiye’nin en büyük şelaleleri arasında olan Girlevik Şelalesi kışın donuyor olsa da yazın tüm sıcağına karşı serinlemek için ideal bir mekandır. Alanda yapabileceğiniz doğa yürüyüşü sonrası mekanda yer alan lokantalarda da alabalık keyfi sürebilirsiniz.