İnegöl Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde özel bir buluşmaya imza attı. 8 girişimci kadın, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen panelde başarı hikayelerini İnegöllü kadınlara anlattı.

Belediye Başkanı Alper Taban’ın da eşi Birnur Taban ile birlikte katıldığı programda; Sırda Dışı Okur, Üretici, Ekoturizm Organizatörü Bedriye Berber Engin, Duvar Sanatçısı ve Sanat Eğitmeni Saliha Doğan, Endüstriyel Mimar Elif Timur, Gelin Stüdyosu Hatice Yaşar, Fotoğrafçı Hilal Ekingen, Sevgi Organik Sirkeleri, Doğal Organik Ürünler Sevgi Aykul, Bobche Restoran Hatice Sever ile Nevafil Dükkanı Gülay Gül Sünnetçi İnegöllülerle buluşarak başarı hikayelerini paylaştı.

Program açılışında sahneye çıkarak selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Eşim başta olmak üzere tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Tabi bizler bunu asla bir güne sığdıramayız. 8 Mart sembolik bir gün. Bizim için hanımefendiler her gün değerli. Hayatın her aşamasında bulunan ve hayata her türlü dokunan özel bireylerimiz. Kadın anne rolüyle var, iş hayatında var, siyasette var, sporda var Gerçekten ellerinin değdiği her yerde de güzellikler var. Bu akşam da özel bir organizasyonla, değerli başarı hikayeleriyle sizlerleyiz. Bugün birbirinden değerli başarı hikayeleri anlatılacak burada. İsteyince her şey olur. Yeter ki hedef konulsun” dedi.

Konuşma sonrası kadın girişimciler sırasıyla sahneye çıkarak Fatih Şen Moderatörlüğünde girişimcilik hikayelerini, başarı öykülerini anlattı. Salondaki kadınlara rol model olan kadınların hikayeleri, dinleyen herkesi etkiledi.