Gençlerin özgün fikirler geliştirmesine katkı sağlayan projeler geliştiren Kuveyt Türk, öğrencilerin girişimcilik yeteneklerini keşfetmeleri için başlattığı Girişimci Kâşif programının 2023-2024 eğitim dönemini başarıyla tamamladı. 8 binin üzerinde ilk ve ortaokul öğrencisi girişimcilik dünyasına adım attı. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, yenilikçi fikirlere ve gençlere yatırım yapmaya devam ediyor.

Toplumdaki girişimcilik ruhunun eğitimle ortaya çıkabileceğine inanan Kuveyt Türk, ilk ve orta öğretim yaş grubu çocuklar için başlattığı Girişimci Kâşif programının 2023-2024 eğitim dönemini başarıyla tamamladı. Girişimci Kâşif’in geniş kapsamlı eğitim programıyla pilot okullar ve online platform aracılığıyla 8 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı. Girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin geliştirdiği “kazalardaki can kayıplarını azaltmak için akıllı emniyet kemeri”, “geri dönüştürülebilir kıyafetleri kabul eden mağaza”, “güneş panellerinden terleme yöntemiyle su üretimi”, “zamanlı teknoloji kullanım uygulaması” ve “yapay zekâ destekli çöp toplama makinesi” fikirleri öne çıkan projeler arasında yer aldı.

“GELECEĞİN BAŞARILI GİRİŞİMLERİNİN İLK TOHUMLARINI BUGÜNDEN EKİYORUZ”

Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Teknolojiyi sadece tüketen değil üreten ve yöneten bir neslin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiriyoruz. Teknoloji odaklı, ölçeklenebilir ve gelecek vaat eden girişimleri destekleyen Lonca Girişimcilik Merkezimizin 10. eğitim dönemini başlattık. ‘Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz’ diyerek 2018 yılında başlattığımız 1010 Kâşif Kodlama ve Robotik Eğitiminin kapsamını genişleterek geçtiğimiz yıl ‘Geleceğe Yazılım’ projesine dönüştürdük. Bu projemizle hem okullarımıza bilgisayar laboratuvarları kuruyor hem de öğrencilerimize robotik ve kodlama eğitimleri veriyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimine destek olmak için geliştirdiğimiz yeni projemiz ise Girişimci Kâşif oldu. Girişimci Kâşif programıyla çocuklarımızın girişimcilik yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine fiziki ve online ortamda katkı sağlıyoruz. Girişimci Kâşif ile geleceğin başarılı girişimlerinin ilk tohumlarının ekilmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında da programı devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yeni ve özgün projelerle gençlerimizin gelişimine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuveyt Türk, Girişimci Kâşif programını 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ettirmeyi hedefliyor.