Denizbank kart harcamasına 250 TL indirim kampanyasını resmen duyurdu. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Mobildeniz uygulaması içerisinde yer alan ilgili kampanyaya girerek “Hemen Katıl” butonuna basması yetecek.

Farklı günlerde ve tek seferde yapılacak tüm kozmetik, giyim, optik, aksesuar ve ayakkabı kategorisinde ikinci ve sonraki her 500 TL ve üzeri harcamaya 50 TL toplamda 250 TL kazandırıyor.

Kısa Mesaj ile 250 TL Bonus Nasıl Kazanılır?

Yurtiçi harcamalarda geçerli olan kampanya kapsamında kazanılan bonuslar 5 Ocak tarihinde hesaba aktarılacaktır. Kampanyadan yalnızca Denizbank müşteri hesabı kullanıcıları faydalanabilir.

Yılbaşına özel sevdiklerinize hediye etmek istediğimiz ürünü indirimli olarak satın almak için fiziki ya da sanal POS kullanarak yapacağınız her harcama indirim kazandırmaya devam ediyor. Kısa mesaj ile kampanyaya katılmak için cep telefonunun mesaj kısmına “GIYIM” yazıp 3280’e sms gönderebilirsiniz.

250 TL Bonus Kazanmanın Şartları Belli Oldu!

Kampanya kapsamında tüm bireysel Denizbank kredi kartı sahipleri toplamda 250 TL bonus kazanabilir. Peşin ya da taksitli harcamaların dahil olduğu bu özel kampanyadan DenizBank Bonus Business Kart sahipleri faydalanamaz. Kazanılan bonuslar süresiz olarak hesaba tanımlanacak olup herhangi bir zamanda kullanılabilir.