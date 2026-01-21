SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can’ın yürütücülüğünü üstlendiği "Kovalent Organik Çerçeve Destekli Glikoz Sensör Mimarisi Geliştirilmesi" başlıklı çalışma, bilimsel test sürecine girdi. Proje kapsamında, diyabet yönetiminde kullanılan mevcut sensörlerdeki enzim kararsızlığı ve düşük sinyal stabilitesi gibi teknik sorunların, "Direkt Elektron Transferine (DET)" dayalı yeni bir mimari ile aşılması planlanıyor.

İleri fonksiyonel malzemeler olan kovalent organik çerçeveler (COF) ve iletken polimer (PEDOT) bileşimiyle tasarlanan yeni mimari, Sürekli Glikoz İzleme Sistemleri (CGM), giyilebilir ve implant edilebilir tıbbi cihazlar için temel oluşturacak. Bu teknoloji sayesinde vücutla tam uyumlu ve yüksek hassasiyetli biyosensörlerin üretilmesinin önü açılacak.



Öğrenciler Ar-Ge sürecinde görev alıyor

Disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülen projede akademik kadronun yanı sıra lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de araştırmacı olarak görev alıyor. Sentez aşamasından biyouyumluluk testlerine kadar tam kapsamlı bir mühendislik süreci olarak kurgulanan projenin, Türkiye'nin tıbbi cihaz teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığını azaltması hedefleniyor.

