Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinatörlüğünde yürütülen Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Projesi (RE-You) çerçevesinde, kişilerin önceki öğrenmelerinin belgelendirilmesine imkan vermek amacıyla yapılacak sınavlarda başarılı olan işletme çalışanlarına; Rüzgar Güç Sistemleri, Fotovoltaik Güç Sistemleri ve Biyogaz Sistemleri alanlarında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yeterlilik belgesi verilecek.

Ekonominin çevre odaklı sektörlerinde, sürdürülebilirlik ve çevresel koruma hedeflerine katkıda bulunan yeşil yakalı çalışan yetiştiren, GMKA’nın faydalanıcısı olduğu RE-You Projesinde, mesleki yeterlilik belgesi imkanı ile yeni bir adım atılıyor.

Balıkesir ve Çanakkale’deki işletme çalışanlarına öncelik verilecek

RE-You Projesi kapsamında verilen bu hizmette, TR22 Bölgesinde yer alan Balıkesir ve Çanakkale illerinde enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışanlarına öncelik tanınacak. Belgelendirme sınavları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yetkilendirilmiş Belgelendirme Birimi ve Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek.

Belirli sayıda kişinin başvurusu alındıktan sonra hizmet sonlanacak

Herhangi bir ön eğitim şartı aranmayan bu sınav ve belgelendirme hizmeti, önceki öğrenmelerin tanınmasına dayalı olup, meslek alanında sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyini belgelemek isteyen herkese açık olacak. Sınav ve belgelendirme ücretleri proje bütçesinden karşılanacak olup, başvurular proje süresi ve proje bütçesi ile sınırlı olacak. Proje kapsamında belirlenen sayıda kişinin başvurusu alındıktan sonra hizmet sonlandırılacak.

“Enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara dayalı bir dönüşümü teşvik ediyoruz”

Kalkınma ajansı olarak, RE-You projesi kapsamında enerji sektöründe yeşil yakalı çalışanlar için önemli bir adım atmış olacaklarını dile getiren GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Yenilenebilir enerji alanlarında uzmanlaşmış yeşil yakalıların mesleki yeterlilik belgesi almasını sağlamak, sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına büyük bir öneme sahip. Balıkesir ve Çanakkale illerindeki enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelere öncelik tanıyarak da bölgesel kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz. İşletmeler, çalışanlarına sağladıkları eğitim ve belgelendirme fırsatları sayesinde, hem kendi kapasitelerini artıracak hem de çevresel koruma ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunacaklar. GMKA olarak, enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara dayalı bir dönüşümü teşvik ediyor ve bu doğrultuda yeşil yakalı çalışanların yetiştirilmesini büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz” diye konuştu.

Başvuru için son tarih 31 Temmuz

Çalışanlarını belgelendirmek üzere başvuruda bulunmak isteyen işletmelerin, en geç 31 Temmuz 2024 tarihine kadar www.gmka.gov.tr’den ulaşılabilen “İşletme Ön Talep Formu”nu her personel için ayrı ayrı doldurarak [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor. Bu hizmetten yararlanacak işletmelerin, teorik ve pratik sınav günlerinde çalışanlarını izinli saymaları gerekiyor.