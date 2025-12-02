Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir tır garajında bekletilen ve gemiye yüklenmek üzere limana getirilen konteynerde düzensiz göçmenler tespit edildi.

Yakalanan kişilerin sorgulamalarında, daha önce Türkiye’ye giriş yaptıkları ancak daha sonra düzensiz göçmen konumuna düştükleri belirlendi. Operasyon kapsamında 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9’u tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."