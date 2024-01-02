TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenleri taşıyan hafifi ticari aracın, 2 polis aracına çarptığı kazada yaralanan 4 polis memuru taburcu edildi. Düzensiz göçmenlerin hastanedeki tedavilerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Yabancı uyruklu olduğu bildirilen hafif ticari araç sürücüsünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 GRA 929 plakalı Volkswagen marka hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü yoluna devam edince kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi geçişinde kazayla bitti. Göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarparak durdu. Meydana gelen kazada araçtaki 14 düzensiz göçmen, 4 polis olmak üzere 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, polis, UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslara çevre hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılmasıyla yol 2 saatin ardından trafiğe açıldı.

4 polis memuru taburcu edildi.

Hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık durumları iyiye giden 4 polis memuru taburcu edildi. Öte yandan, yaralanan düzensiz göçmenlerden tedavisi tamamlananların Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği kaydedildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen hafifi ticari araç sürücüsünün ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.