Her türlü ek beceriden yararlanan kombinasyonlar kurabilirsiniz, ancak en önemlisi, standart yakın dövüş kombinasyonlarının dışında, tüm becerilerin kullanımı son derece kötü ve bakması gösterişli. Silahları doğru zamanda değiştirmek için bir kutup becerisinden yararlanabilirsiniz ve muazzam bir yükseltilebilir yetenek ağacı var ki bu gerçekten savaşta büyük bir derinlik sergiliyor gibi görünüyor.

Kalkanınız ayrıca savunmadan daha fazlasını sunar. Düşmanları sersemleten bir kalkan darbesi var ve düşerken onlara ölüm darbesiyle vurmanıza izin veriyor. Kalkanı da fırlatabilirsin ve burada o kadar çok şey oluyor ki, açılan bir tavşan deliğinde kaybolma potansiyeli çok gerçek. Godfall’u özellikle orijinal olmadığı için hedefleyebilirsiniz, gerçekten de dövüş, Souls serisi yoluyla God of War’dur, hatta silahlarınızı yükseltme veya büyüleme yeteneği sunar, ancak bunu, derin, parlak bir duygu savaşı sunduğu için suçlayamazsınız. Bir süredir gördüğüm ezici yakın dövüş saldırılarına en iyi geri bildirimlerden bazıları.

Godfall’un bir başka sütunu da işleyip giyebileceğiniz Valorplates’tır. Toplamda on iki, sadece Orin’in fiziksel görünümünü değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda giydiğiniz tabağa bağlı olarak onu erkekten kadına da değiştiriyor gibi görünüyorlar. Bunların her birinin belirli bir özelliği vardır, bu da onları sınıflara benzer kılar: Phoenix ateş temellidir, bir toprak bir tane vardır, vb: fikri anladınız. Beklediğiniz gibi, her şey aşamalı olarak yükseltilebilir ve bu Değer Plakaları bu kuralın bir istisnası değildir – yalnızca güç kullanımı olduğu için idareli kullanılması gereken nadir artırmalar kullanırlar. Bunlar, saldırı yeteneklerinize daha fazla destek ve daha fazla özelleştirme sağlar. Onların sizin için çalışmasını sağlamak biraz zaman alır, ancak yine, kombinasyon olanakları ve kullanım örneği örnekleri çoktur ve gerçekten etkileyici olan oyun derinliğini sergiler.

Daha az etkileyici olan ise, Godfall’un erken bir eziyet durumuna ne kadar tehlikeli bir şekilde yaklaştığıdır. Karşılaştırmak istemediğim tüm oyunlar arasında Anthem tam orada. Önceden geçitleme ilerlemesi asla akıllıca değildir ve onu kötü yapan bir oyunu taklit etmek daha da az akıllıdır. Godfall’da çok erken, ilerlemenizi engeller ve sizden ileriye giden yolunuzun kilidini açacak belirli miktarda şey toplamanızı ister. Şimdi bakın, Marş kadar korkunç bir yer değil ve Godfall’daki savaş o kadar üstün ki çoğu insanı rahatsız etmeyecek (çoğu zaman dalga temelli bir düşman karşılaşmasına düşse de), ama biraz şaşırdım doğal olarak akan bir oyun görmek beni bu şekilde durduruyor ve beni ıvır zıvırların kilidini açmak için daha önceki alanlara gitmeye ve zaman geçirmeye zorluyor. Çok ağır bir eziyete düşmemek için yeterli, ama bu oyuncuya çok bağlı bir şey olacak. Bazıları fark etmeyecek bile, ancak savaşın ne kadar iyi olduğu yüzünden azalmış birçok tekrar var.

Godfall, her zaman bir zevk olan çok sayıda patron karşılaşması sunar. Eşyalar için çalıştığınız yan görevlerde bile, adlandırılmış bir düşman karşılaşması olabilir ve bunlar vahşi, renkli ve sadece olağanüstü eğlencelidir. Bu savaşlar sırasında Godfall’un ne kadar iyi tasarlanmış ve görsel olarak stil sahibi olduğunu unutmak kolaydır, ancak arenanın merkezindeki büyük kötülüğe odaklanmaya çalışırken, her yerde uçan parçacıklarla, düşmanların çağrıldığı patlayıcı durumlardır. Gerçekten, patron savaşları epik bir his veriyor.

Bu da Godfall’u garip bir noktada bırakıyor. Harika bir dövüşe ve çarpıcı görsellere sahip, ancak kaputun altında hala “o” oyunlardan biri. Çok oyunculu modu size zorlamaz, bunu oyunun sonuna saklamaz ve oyunun büyük bölümleri için tek başına bir macera gibi hissedersiniz. Herkes için olmayacak ama kendimi her durduğumda geri dönmek için can atarken buldum. Çatışma çok güzel ve düşmanları böylesine güçlü bir güçle ezmenin çekiciliği her zaman zorlayıcıydı. Evet, hepsinin altında eziyet tabanlı bir ganimet oyunu, ama çok iyi bir oyun ve çağdaşlarının çok az yanlış adım atmasını sağlıyor. Kutudan çıktığında bu oyunun büyük ganimet revizyonlarına veya büyük yeniden tasarımlara ihtiyacı yok: ne olduğundan utanmıyor ve niyetini çok iyi yapıyor ve tüm bunlardan dolayı, oyunun en büyük sürprizlerinden biri. yıl.