Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, pazarlama bütçelerinin yaklaşık yüzde 30’unu spor sponsorluklarına harcadıklarını belirterek, gururla spor sponsorluklarına devam ettiklerini söyledi.

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek global şirketi Prometeon, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın resmi sponsorluğunu üstlendi. Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, sponsorlukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor sponsorluklarına çok önem verdiklerini söyleyen Şenocak, "Sporun içindeki o değerler bizi çok yansıtıyor. O sorumluluk sahibi olma, o başarıyı elde etme isteği, takım ruhu ve tutkuyu markamızla bağdaştırıyoruz. Kendi ürettiğimiz lastiklerin içine de bunu koymaya çalışıyoruz. Global bir şirketiz. Dünyaya yayılan bir şirketiz. Farklı coğrafyalarda farklı sponsorluklara destek vermeye çalışıyoruz. Bugünün bizim için ayrı bir önemi var. Prometeon Türkiye olarak A Milli Futbol Takımı’na sponsor olduk. Bu bizim için çok değerli. A Milli Takımı’nın yeni çıkacağı yolculuk var. Önümüzdeki iki tane önemli organizasyon var. Biri Euro 2024, diğeri de 2032’deki İtalya ile beraber yapacağımız şampiyona. Bizim şirketimiz İtalyan kökenli uluslararası bir şirket. Bundan ayrı bir önemi var. Teknik direktörü İtalyan, bu çok değerli. Benim yönetim İtalyan. İnşallah bu iş birliğinden, bu yolculuktan hep beraber bizi gururlandıran bir tabloyu çıkartırız" diye konuştu.

"Gururla spor sponsorluklarına devam ediyoruz"

Global sponsorlukları olduğunu da hatırlatan Gökçe Şenocak, "Biz pazarlama bütçemizin yaklaşık yüzde 30’unu spor sponsorluklarına harcamaya çalışıyoruz. Pek çok sponsorluğumuz var. Sponsor olduğumuz İtalya’dan Parma, İtalya A Milli Takımı ve Mısır şampiyonu El Ahly var. Şimdi Copa America geliyor. Brezilya’da kamyon yarışlarına sponsor oluyoruz. Şu anda milli takım açıklandı. Bundan önce de bizi gururlandıran Türk şampiyonumuz var, Toprak Razgatlıoğlu. Dünya Superbike şampiyonu. Onun da 2022 senesinden beri sponsoruyuz. Gururla spor sponsorluklarına devam ediyoruz" şeklinde konuştu.