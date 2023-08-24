Gökkuşağı Koleji Ataşehir Şubesi Öğrencileri, 20-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen SKYMUN 2023’te önemli başarılara imza attı. Katılım sağlayan öğrencilerden Zehra Güneş, Taylan Farbod, Sayeh Bolourchizadehesfahani ve Han Kaya kendi komitelerinde 1 üstün delege ve 2 mansiyon ödülüne sahip oldular.

Birleşmiş Milletler simülasyon müsabakası olarak bilinen MUN (Model United Nations); ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Bu müsabakalarda öğrencilerin, Birleşmiş Milletlerin kanatlarından birine atanarak görevleri bulunan ülkeyi ve haklarını gözeterek en iyi şekilde savunması ve verilen probleme çözüm sunması bekleniyor. 20-22 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe Üniversitesinde düzenlenen SKYMUN 2023’e katılım sağlayan Gökkuşağı Koleji Ataşehir Şubesi öğrencileri, iki komitede görev alarak 1 üstün delege ve 2 mansiyon ödülüne sahip oldular.

1 üstün delege ve 2 mansiyon ödülü

Uluslararası standartlara ve yüksek donanıma sahip olan Gökkuşağı Kolejleri; sportif, bilimsel ve sosyal alanda öğrencilerine çeşitli imkânlar sağlayarak yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Gökkuşağı Koleji Ataşehir Şubesi öğrencilerinden Zehra Güneş, Taylan Farbod, Sayeh Bolourchizadehesfahani ve Han Kaya SKYMUN 2023’te kendi komitelerinde 1 üstün delege ve 2 mansiyon ödülüne sahip oldular. UNODC (Birleşmiş Milletler Suç ve Uyuşturucu) komitesinde Çin, Küba ve Kongo hükümetlerini temsil eden öğrencilerden;

- Han Kaya, Çin Halk Cumhuriyeti, Mansiyon Ödülü,

- Taylan Farbod, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Üstün Delege,

- Zehra Güneş, KGB, Mansiyon Ödülüne sahip oldu.