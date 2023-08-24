Yenişehir Belediyesi’nin çiftçiyi doğrudan pazarla buluşturmak amacıyla yap-işlet-devret modeliyle ilçeye planladığı soğuk hava ve paketleme tesisinin imar ve proje çalışmaları tamamlandı. Dev yatırımın temeli önümüzdeki günlerde atılacak.

“Çiftçi ve tüketici dostu” Yenişehir Belediyesi’nden pazarda üreticiyi söz sahibi yapacak, vatandaşı da tarım ürünlerine daha uygun fiyatla buluşturacak soğuk hava ve paketleme tesisinin imar ve proje çalışmaları tamamlandı. Tarımsal pazarlamada üreticiyi direkt nihai satıcıyla buluşturmak amacıyla çiftçi kooperatifleriyle birlikte yürütülen projelendirilen soğuk hava ve paketleme tesisinin yap-işlet devret modeliyle yapılan ihalesini uluslararası bir market zincirinin kazandığını hatırlatan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “300 vatandaşımızın da istihdam edileceği projenin temelini yakında atıyoruz” dedi.

Örnek yatırım

Yenişehir Yeni Mahalle’de mülkiyeti Hazine ve yerel yönetime ait olan 40 bin metrekarelik proje arazisinin bir süre önce yüklenici firmaya teslim edildiğini hatırlatan Başkan Aydın, şunları kaydetti: “15 bin metrekare taban, 25 bin metrekare de kapalı alana sahip olacak tesisin imar ve proje çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde temeli atılacak tarımsal kompleks, 29 yıl boyunca söz konusu uluslararası market zinciri tarafından çalıştırılacak ve süre dolduğunda tüm makine ve ekipmanıyla birlikte kooperatiflerimize teslim edilecek. Çiftçimizin cebinden, kooperatiflerimizin kasasından tek kuruş çıkmadan hayat bulacak yaklaşık 800 milyon TL’lik bu örnek yatırımla tarımsal pazarlarda üreticimiz adına oldukça önemli bir adım atıyoruz. Şimdiden Yenişehir’imize, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olsun.”

Yılda 50 bin ton

Son teknolojiyle inşa edilecek tesisin 14 bin metrekaresinin ürün işleme- paketleme, 8 bin metrekaresinin soğuk hava, 3 bin metrekaresinin ise idari ve sosyal donatı alanlarından oluşacağını belirten Başkan Davut Aydın, söz konusu yatırımla birlikte yılda 50 bin ton ürünün işlenip paketleneceğini belirtti. Tüketici talepleri istikâmetinde yaz-kış hem ürün gamının değişeceğini hem de ürün çeşitliliğinin artacağına değinen Başkan Aydın, “İşlenen ürünlerimizin ülkenin birçok yerine gerçekleştirilecek sevkiyatıyla birlikte günde yaklaşık 100 kamyon/tırlık bir lojistik hareketlilik söz konusu olacak. Bereketli topraklarımızda çiftçimizin bin bir emekle ürettiği ve lezzetiyle fark yaşatan başta biberimiz olmak üzere sebzemiz ve meyvemiz aracısız ve sağlıklı bir şekilde direk tüketiciyle buluşacak. Çiftçimiz kazanacak, vatandaşımız daha ucuza sağlıklı gıda tüketecek” şeklinde konuştu.

"Üretken belediyecilik anlayışını sürdürüyoruz"

Başkan Aydın, sözlerini şöyle noktaladı:

“İlkelerini MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin belirlediği ‘Üretken Belediyecilik’ anlayışımızın bir gereği olarak bugüne kadar kooperatifleşme, mera ıslah, ilaçlama, tarla yollarının açılması, çitçinin tarımsal teknolojiden faydalandırılması, tarımsal projelere hibe destekler, tarım ürünlerinin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi ve iyi tarım gibi birçok çalışmaya imza attık. Yenişehir Belediyesi olarak bu istikâmette yeni projelerin de hazırlığındayız. Çiftçimizi ve tüketicimizi, tarımsal pazarlarda rantiyeciye, haksız kazancın peşinde koşanlara, çiftçinin sırtından para kazananlara ezdirmeyeceğiz. Devletimiz ve milletimiz için katma değer oluşturmak adına ne gerekiyorsa yapacağız.”