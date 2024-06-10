Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Göksu Nehri kenarında başlayan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde 17.30 sularında Camicedit Mahallesi Adalar mevkisi Göksu Nehri kenarında başladı. İhbar üzerine harekete geçen orman yangın söndürme ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, etkin ve koordineli bir şekilde çalışarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çevreye sıçramadan müdahale edilen yangın, ekili alanlara zarar vermeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti.