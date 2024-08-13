Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şöleni, yoğun ilgi gördü. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Erciyes, dolu dolu geçiyor. Hem yazın hem kışın, 12 ay sürdürülebilir bir turizm üzerine inşallah Erciyes çalışmalarına devam edecek” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Bilim Merkezi ile TÜBİTAK iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte gökyüzü tutkunları yine Erciyes’te buluştu.

Binlerce vatandaş, Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede bir araya geldi.

Gün batmadan Erciyes’in adeta bulutları delen zirvesine çıkan vatandaşlar, güneşin batışını da izleyip, bol bol bu eşsiz anı fotoğrafladı. Gökyüzünün bulutlu olması sebebiyle meteor yağmurunu izleyemeyen vatandaşlar, bilim yarışması ile gönüllerince eğlenip, zirvenin tadını çıkardı.

Erciyes’te gerçekleşen etkinliğe katılan misafirler dağ havasına karşı beraberinde mont, bere, polar gibi koruyucu ekipmanları yanlarında bulundurdular.

“BİNLERCE HEMŞEHRİLERİMİZ İLE BERABERİZ”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen etkinliğin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini, binlerce insanın Erciyes’e geldiğini ifade etti. Elcuman, hem şehir dışından hem de yurt dışından misafirler geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Sırf bunun için şehir dışından gelenler var. Yine geçen sene Amerika’dan misafirlerimiz vardı, dünyaca ünlü astronomi dergisinde burada yapılan faaliyetler yayınlanmıştı. O sayede yurt dışından gelenler var, bizi çok mutlu etti. Hemşehrilerimiz ile beraberiz, Erciyes A.Ş.’miz ve Bilim Merkezi’miz Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin iki güzide kuruluşunun iş birliğinde yapıyoruz. Yarışmalar yapacağız, eğleneceğiz, farklılık oluşturacağız.”

Erciyes’in dünyaca ünlü bir kış turizm merkezi olduğunu dile getiren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve diğer etkinliklerle Erciyes’ten 12 ay faydalanma gayretinde olduklarını ifade ederek, “Biz bunu 12 aya yaymak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şu ana kadar 20’ye yakın futbol takımı kamp yaptı. Kamplar devam ediyor. Birçok hazırlık maçı yapıldı. Çok ilginçtir mesela Katar U 15 milli takımı burada. Onlar devam ediyorlar. 1’inci ligden, süper ligden ve alt liglerden takımlar geldiler. Ve bu devam edecek. Şu an sürprizi bozmayım ama milli takımlar düzeyinde de çok yakında burada takımlar göreceksiniz. Yine basketbol, voleybol takımlarının rezervasyonları var. Onlar devam edecek” diye konuştu.

“ERCİYES DOLU DOLU GEÇİYOR”

Elcuman, 24-25 Ağustos’ta uluslararası bisiklet yarışlarına Erciyes’in ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirterek, “Yine 40’tan fazla sporcuyu ağırlayacağız inşallah bu sene. Zirve tırmanışlarımız devam ediyor. Gurbetçilerimiz çok yoğun ilgi gösteriyor sağ olsunlar. Gerek hafta sonları gerekse öğleden sonraları yoğun bir gurbetçi akışımız var. Erciyes dolu dolu geçiyor. İnşallah yavaş yavaş birkaç ay sonra kış hazırlıklarına da başlarız. Hem yazın hem kışın, 12 ay sürdürülebilir bir turizm üzerine inşallah Erciyes çalışmalarına devam edecek” ifadelerini kullandı.