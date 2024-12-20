Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Göl Mahallesi'ne 800 metrelik yeni bir kanalizasyon hattı inşa ediyor. Bu yeni hat, evsel atık suların doğaya karışmadan güvenli bir şekilde arıtma tesislerine iletilmesini sağlayacak. Sürdürülebilir su kaynakları anlayışıyla arıtılan atık sular yeniden doğaya kazandırılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Göl Mahallesi’nde başlattığımız 800 metrelik yeni atık su hattı projesiyle bölgenin artan nüfusu için mevcut altyapının kapasitesini artırıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sadece bölgenin mevcut ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda gelecekteki nüfus artışlarına da hazırlıklı olacağız. Doğaya duyarlı, modern ve güvenilir hizmet anlayışımızla Sakarya’nın her köşesinde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: iha