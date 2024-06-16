Gölcük Belediyesi 12. Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda Gelir Müdürlüğü’nü penaltılar sonucu yenen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi 12. Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda, normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışlarında Gelir Müdürlüğü’nü 4-2 yenen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü şampiyon oldu. final müsabakasına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başkan yardımcıları, belediye personelleri ve takımlarda yer alan oyuncuların aileleri katıldı. Müsabaka sonrasında Başkan Sezer, kazanan takıma şampiyonluk kupasını takdim ederek iki takımın oyuncularını da tebrik etti.

Başkan Sezer, "Centilmence mücadele eden ve dayanışma ve kaynaşmaya vesile turnuvaya katılan tüm takımlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, organizasyonda görev alan hakemlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.